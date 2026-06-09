Сергей Песьяков продлил контракт с «Крыльями Советов» на два года

«Крылья Советов» объявили о продлении контракта с вратарем и капитаном команды Сергеем Песьяковым.

Новое соглашение с 37-летним россиянином рассчитано на два года.

Песьяков перешел в «Крылья Советов» в июле 2024 года. В сезоне-2025/26 он принял участие в 30 матчах самарцев, пропустил 49 голов и отыграл шесть встреч на ноль.

Портал Transfermarkt оценивает стоимость футболиста в 200 тысяч евро.

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