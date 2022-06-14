Грушевский о возвращении Чалова в ЦСКА: «Если что-то пойдет не так, будет новая аренда»

Пародист, болельщик ЦСКА Михаил Грушевский в разговоре с корреспондентом «СЭ» прокомментировал возвращение нападающего Федора Чалова в ЦСКА.

«ЦСКА изменился с тех пор, как в клубе не было Чалова. Появились интересные игроки, такие как Карраскаль, Медина, Языджи. Думаю, Федору будет комфортнее в сочетании с хорошо комбинирующими партнерами. Если этот пазл сложится, Чалов захочет остаться в ЦСКА, и если клуб захочет видеть его как одного из основных нападающих, то это будет прекрасный альянс. Все будут счастливы и, так сказать, поженятся. А если что-то пойдет не так, не будет достигнуто взаимопонимание в видении новой роли Чалова в ЦСКА, то, на мой взгляд, возможно, лучшим вариантом будет какая-то новая аренда», — сказал Грушевский корреспонденту «СЭ» Полине Мельниковой.

Ранее стало известно, что Чалов сообщил руководству «Базеля», что хочет остаться в швейцарском клубе. Позже в ЦСКА сообщили, что Чалов вернется в клуб после аренды.

«Базель» арендовал 24-летнего игрока у ЦСКА в феврале 2022 года. Нападающий забил 4 гола и сделал 2 результативные передачи в 16 матчах за швейцарскую команду.