«Динамо» проявляло интерес к вратарю «Химок» Лантратову

Московское «Динамо» было заинтересовано в приобретении вратаря «Химок» Ильи Лантратова, утверждает «РБ Спорт».

По информации «РБ Спорт», представитель московского «Динамо» интересовался возможностью трансфера вратаря, однако переговоры о переходе не начинались. Голкипер начнет сборы в составе «Химок» и, вероятно, не покинет клуб этим летом.

В прошедшем сезоне Тинькофф РПЛ 26-летний вратарь провел во всех турнирах 33 матча и в 11 играх отстоял на ноль.

В стыковых матчах сезона-2021/22 «Химки» по сумме двух встреч обыграли «СКА-Хабаровск» (0:1, 3:0) и остались в РПЛ.