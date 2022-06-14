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«Динамо» проявляло интерес к вратарю «Химок» Лантратову

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Московское «Динамо» было заинтересовано в приобретении вратаря «Химок» Ильи Лантратова, утверждает «РБ Спорт».

По информации «РБ Спорт», представитель московского «Динамо» интересовался возможностью трансфера вратаря, однако переговоры о переходе не начинались. Голкипер начнет сборы в составе «Химок» и, вероятно, не покинет клуб этим летом.

В прошедшем сезоне Тинькофф РПЛ 26-летний вратарь провел во всех турнирах 33 матча и в 11 играх отстоял на ноль.

В стыковых матчах сезона-2021/22 «Химки» по сумме двух встреч обыграли «СКА-Хабаровск» (0:1, 3:0) и остались в РПЛ.

Источник: https://bookmaker-ratings.ru/news/dinamo-interesovalos-priobreteniem-il-i-lantratova/

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Илья Лантратов
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