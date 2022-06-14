В ЦСКА сообщили, что Чалов вернется в клуб после аренды в «Базеле»

Директор ЦСКА по коммуникациям Кирилл Брейдо заявил, что нападающий Федор Чалов вернется в команду.

«Соглашение с «Базелем» об аренде Фёдора Чалова действует до 30 июня. Данный срок аренды обусловлен правилами ФИФА касательно международной аренды футболистов. Поэтому Федор начнет подготовку к сезону в Швейцарии, а позже присоединится к команде в Новогорске», — передает слова Брейдо пресс-служба ЦСКА.

Ранее сообщалось, что Чалов сообщил руководству «Базеля», что хочет остаться в швейцарском клубе.

«Базель» арендовал 24-летнего игрока у ЦСКА в феврале 2022 года. Нападающий забил 4 гола и сделал 2 результативные передачи в 16 матчах за швейцарскую команду.

Портал Transfermarkt.com оценивает стоимость игрока в 6 миллионов евро.