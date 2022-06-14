Футболисты ЦСКА вышли из отпуска и прошли медицинский осмотр

Футболисты ЦСКА вышли из отпуска и прошли комплексный медицинский осмотр.

Как сообщает пресс-служба московского клуба, все прошедшие медосмотр футболисты готовы к работе в общей группе с первого дня сборов в Новогорске.

Ряд игроков пройдут обследование позже. Вратарь Владимир Шайхутдинов и защитник Илья Казаков сегодня сдавали ЕГЭ, еще несколько легионеров присоединятся к сборам спустя несколько дней.

Первый сбор ЦСКА продлится с 15 по 24 июня, второй — с 26 июня по 7 июля.