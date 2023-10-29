«Пари НН» — «Сочи»: Юран хотел получить красную карточку, но ошибочно избежал удаления

На 31-й минуте матча 13-го тура чемпионата России «Пари НН» — «Сочи» (1:0) и после его окончания у арбитра Сергея Цыганка возникали основания для показа красной карточки главному тренеру хозяев поля Сергею Юрану.

В первом случае нижегородец покинул пределы технической зоны и вышел на поле, демонстрируя возмущение решением судьи. При этом он швырнул бутылку с водой, которая упала за пределами поля.

Сергей Юран в матче «Пари НН» — «Сочи». Фото Скриншот из трансляции

Сергей Юран в матче «Пари НН» — «Сочи». Фото Скриншот из трансляции

Сергей Юран в матче «Пари НН» — «Сочи». Фото Скриншот из трансляции

Сергей Юран в матче «Пари НН» — «Сочи». Фото Скриншот из трансляции

После игры он снова выражал недовольство арбитрами, что-то крикнул пробежавшему мимо ассистенту арбитра Дмитрию Мосякину, а затем отправился на поле, но не дошел до судей — его остановили футболисты «Пари НН».

Сергей Юран в матче «Пари НН» — «Сочи». Фото Скриншот из трансляции

Сергей Юран в матче «Пари НН» — «Сочи». Фото Скриншот из трансляции

На 31-й минуте Цыганок вынес предупреждение Юрану, хотя мог удалить его. А вот после матча тренер вообще избежал какого-либо наказания.