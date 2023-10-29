Грулев из-за травмы больше не сыграет за «Динамо» в этом году

По данным «СЭ», нападающий «Динамо» Вячеслав Грулев из-за повреждения выбыл до конца года.

24-летний форвард получил перелом большеберцовой кости в матче против «Локомотива» (0:0) в 12-м туре РПЛ.

В текущем сезоне Грулев провел 15 матчей за бело-голубых во всех турнирах, забил три гола и отдал две результативные передачи. Его контракт с «Динамо» рассчитан до конца июня 2025 года.