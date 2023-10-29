Канчельскис: «Спартак» — самая смешная команда, но жалко, что из-за дилетантов страдает такой великий клуб»

Бывший полузащитник «Манчестер Юнайтед» Андрей Канчельскис оценил результаты «Спартака» в текущем сезоне после поражения от «Факела» в 13-м туре РПЛ (0:2).

«Это было великое сражение, «Спартак» проиграл. Самая смешная команда для меня — это «Спартак». Я уже сказал, что красно-белые будут четвертыми-пятыми, в каждом сезоне они будут занимать это место. Хотя они не заслуживают по всем понятиям, но у них работают дилетанты и глупые люди. Так думаю не только я — это говорят все. Просто не могут сказать в открытую. И спартаковцам я это говорил, но они не слышат. Играйте в футбол, как хотите. Мне сейчас «Спартак» неинтересен. Жалко, что страдает такой великий клуб, с армией болельщиков. Из-за глупых дилетантов и негодяев», — цитирует Канчельскиса Metaratings.ru.

«Спартак» находится на пятой строчке в турнирной таблице чемпионата России, имея в активе 20 очков. В следующем туре красно-белые сыграют против «Локомотива». Матч пройдет 5 ноября.