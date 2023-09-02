«Пари НН» — «Рубин»: игрок хозяев Калинский открыл счет с пенальти
Полузащитник «Пари НН» Николай Калинский забил на 16-й минуте матча 7-го тура РПЛ против «Рубина» — 1:0.
Он реализовал пенальти, который был назначен после того, как мяч в штрафной зоне казанцев попал в руку защитника Игора Вуячича.
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|1
|2
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|13
|
4
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|6
|3
|2
|1
|14-9
|11
|
5
|Динамо
|6
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|1
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|11
|
6
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|2
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|
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|
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|
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|
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|2.09
|13:00
|
Урал – Ахмат
|0 : 1
|2.09
|15:15
|
Пари НН – Рубин
|- : -
|2.09
|17:30
|
Кр. Советов – Факел
|- : -
|2.09
|20:00
|
Краснодар – Спартак
|- : -
|3.09
|13:00
|
Оренбург – Сочи
|- : -
|3.09
|15:15
|
Локомотив – Балтика
|- : -
|3.09
|17:30
|
ЦСКА – Зенит
|- : -
|3.09
|20:00
|
Ростов – Динамо
|- : -
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|Г
|
|
Матео Кассьерра
Зенит
|6
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|
Федор Чалов
ЦСКА
|4
|
|
Мартин Крамарич
Сочи
|3
|П
|
|
Роман Ежов
Крылья Советов
|3
|
|
Николя Муми Нгамале
Динамо
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|
|
Квинси Промес
Спартак
|3
|И
|К
|Ж
|
|
Виктор Александров
Пари Нижний Новгород
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|1
|0
|
|
Брайан Мансилья
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|4
|1
|1
|
|
Марат Быстров
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|1
|0
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