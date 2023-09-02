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Сегодня, 15:17

Мор не считает, что «Спартак» побежит против «Краснодара» с шашками наголо

Владислав Гаврилин
Корреспондент
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Бывший игрок «Спартака», двукратный чемпион России Эдуард Мор поделился мнением о матче московской команды с «Краснодара» в рамках 7-го тура РПЛ.

«Я, честно говоря, всю голову сломал, пытаясь дать прогноз на этот матч, — признался Мор. — Трудно прийти к мнению, каков будет исход. Я напомню, что в FONBET Кубке России «Спартак» обыграл быков, причем обыграл по делу — играли хорошо. Правда, там было удаление игрока «Краснодара» в конце первого тайма, но и до удаления «Спартак» был лучше. В плане психологии бояться красно-белым нечего. Будет игра раскрытая или нет, тяжело сказать. «Краснодар» сейчас — команда рациональная, «Спартак» тоже вряд ли побежит с шашками наголо. Это будет важнейший матч не только с точки зрения положения дел в таблице, но и в плане самоутверждения команд, их взгляда в будущее. Еще же «Зенит» с ЦСКА играет. Результаты матчей повлияют на то, с каким настроением игроки завершат стартовый отрезок чемпионата и уедут работать в сборные. Мы поймем, кто на что может претендовать в РПЛ. Так что тур очень важный», — приводит слова Мора «РБ Спорт».

После шести туров «Краснодар» лидирует в турнирной таблице РПЛ, набрав 14 очков. «Спартак» — седьмой (10 очков).

2 сентября «Краснодар» встретится со «Спартаком» в рамках седьмого тура РПЛ. Начало — в 20:00 по мск.

Источник: https://bookmaker-ratings.ru/news/e-duard-mor-ne-dumayu-chto-spartak-pobezhit-protiv-krasnodara-s-shashkami-nagolo/
Эдуард Мор
Футбол
РПЛ
ФК Краснодар
ФК Спартак (Москва)
0
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Положение команд
Футбол
Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Краснодар 6 4 2 0 9-2 14
2
 Зенит 6 4 1 1 14-5 13
3
 Урал 7 4 1 2 8-8 13
4
 Кр. Советов 6 3 2 1 14-9 11
5
 Динамо 6 3 2 1 13-11 11
6
 ЦСКА 6 3 1 2 13-9 10
7
 Спартак 6 3 1 2 12-10 10
8
 Ахмат 7 3 1 3 10-8 10
9
 Локомотив 6 2 3 1 10-9 9
10
 Пари НН 6 2 1 3 3-5 7
11
 Ростов 6 2 1 3 7-12 7
12
 Сочи 6 2 0 4 8-8 6
13
 Рубин 6 1 3 2 8-13 6
14
 Факел 6 1 1 4 5-10 4
15
 Балтика 6 1 0 5 4-10 3
16
 Оренбург 6 0 2 4 4-13 2
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30 тур
2.09 13:00
Урал – Ахмат
 0 : 1
2.09 15:15
Пари НН – Рубин
 - : -
2.09 17:30
Кр. Советов – Факел
 - : -
2.09 20:00
Краснодар – Спартак
 - : -
3.09 13:00
Оренбург – Сочи
 - : -
3.09 15:15
Локомотив – Балтика
 - : -
3.09 17:30
ЦСКА – Зенит
 - : -
3.09 20:00
Ростов – Динамо
 - : -
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Г
Матео Кассьерра

Матео Кассьерра

Зенит

 6
Федор Чалов

Федор Чалов

ЦСКА

 4
Мартин Крамарич

Мартин Крамарич

Сочи

 3
П
Роман Ежов

Роман Ежов

Крылья Советов

 3
Николя Муми Нгамале

Николя Муми Нгамале

Динамо

 3
Квинси Промес

Квинси Промес

Спартак

 3
И К Ж
Виктор Александров

Виктор Александров

Пари Нижний Новгород

 4 1 0
Брайан Мансилья

Брайан Мансилья

Оренбург

 4 1 1
Марат Быстров

Марат Быстров

Ахмат

 2 1 0
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