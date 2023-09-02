Мор не считает, что «Спартак» побежит против «Краснодара» с шашками наголо

Бывший игрок «Спартака», двукратный чемпион России Эдуард Мор поделился мнением о матче московской команды с «Краснодара» в рамках 7-го тура РПЛ.

«Я, честно говоря, всю голову сломал, пытаясь дать прогноз на этот матч, — признался Мор. — Трудно прийти к мнению, каков будет исход. Я напомню, что в FONBET Кубке России «Спартак» обыграл быков, причем обыграл по делу — играли хорошо. Правда, там было удаление игрока «Краснодара» в конце первого тайма, но и до удаления «Спартак» был лучше. В плане психологии бояться красно-белым нечего. Будет игра раскрытая или нет, тяжело сказать. «Краснодар» сейчас — команда рациональная, «Спартак» тоже вряд ли побежит с шашками наголо. Это будет важнейший матч не только с точки зрения положения дел в таблице, но и в плане самоутверждения команд, их взгляда в будущее. Еще же «Зенит» с ЦСКА играет. Результаты матчей повлияют на то, с каким настроением игроки завершат стартовый отрезок чемпионата и уедут работать в сборные. Мы поймем, кто на что может претендовать в РПЛ. Так что тур очень важный», — приводит слова Мора «РБ Спорт».

После шести туров «Краснодар» лидирует в турнирной таблице РПЛ, набрав 14 очков. «Спартак» — седьмой (10 очков).

2 сентября «Краснодар» встретится со «Спартаком» в рамках седьмого тура РПЛ. Начало — в 20:00 по мск.