Мор не считает, что «Спартак» побежит против «Краснодара» с шашками наголо
Бывший игрок «Спартака», двукратный чемпион России Эдуард Мор поделился мнением о матче московской команды с «Краснодара» в рамках 7-го тура РПЛ.
«Я, честно говоря, всю голову сломал, пытаясь дать прогноз на этот матч, — признался Мор. — Трудно прийти к мнению, каков будет исход. Я напомню, что в FONBET Кубке России «Спартак» обыграл быков, причем обыграл по делу — играли хорошо. Правда, там было удаление игрока «Краснодара» в конце первого тайма, но и до удаления «Спартак» был лучше. В плане психологии бояться красно-белым нечего. Будет игра раскрытая или нет, тяжело сказать. «Краснодар» сейчас — команда рациональная, «Спартак» тоже вряд ли побежит с шашками наголо. Это будет важнейший матч не только с точки зрения положения дел в таблице, но и в плане самоутверждения команд, их взгляда в будущее. Еще же «Зенит» с ЦСКА играет. Результаты матчей повлияют на то, с каким настроением игроки завершат стартовый отрезок чемпионата и уедут работать в сборные. Мы поймем, кто на что может претендовать в РПЛ. Так что тур очень важный», — приводит слова Мора «РБ Спорт».
После шести туров «Краснодар» лидирует в турнирной таблице РПЛ, набрав 14 очков. «Спартак» — седьмой (10 очков).
2 сентября «Краснодар» встретится со «Спартаком» в рамках седьмого тура РПЛ. Начало — в 20:00 по мск.
|
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Краснодар
|6
|4
|2
|0
|9-2
|14
|
2
|Зенит
|6
|4
|1
|1
|14-5
|13
|
3
|Урал
|7
|4
|1
|2
|8-8
|13
|
4
|Кр. Советов
|6
|3
|2
|1
|14-9
|11
|
5
|Динамо
|6
|3
|2
|1
|13-11
|11
|
6
|ЦСКА
|6
|3
|1
|2
|13-9
|10
|
7
|Спартак
|6
|3
|1
|2
|12-10
|10
|
8
|Ахмат
|7
|3
|1
|3
|10-8
|10
|
9
|Локомотив
|6
|2
|3
|1
|10-9
|9
|
10
|Пари НН
|6
|2
|1
|3
|3-5
|7
|
11
|Ростов
|6
|2
|1
|3
|7-12
|7
|
12
|Сочи
|6
|2
|0
|4
|8-8
|6
|
13
|Рубин
|6
|1
|3
|2
|8-13
|6
|
14
|Факел
|6
|1
|1
|4
|5-10
|4
|
15
|Балтика
|6
|1
|0
|5
|4-10
|3
|
16
|Оренбург
|6
|0
|2
|4
|4-13
|2
|2.09
|13:00
|
Урал – Ахмат
|0 : 1
|2.09
|15:15
|
Пари НН – Рубин
|- : -
|2.09
|17:30
|
Кр. Советов – Факел
|- : -
|2.09
|20:00
|
Краснодар – Спартак
|- : -
|3.09
|13:00
|
Оренбург – Сочи
|- : -
|3.09
|15:15
|
Локомотив – Балтика
|- : -
|3.09
|17:30
|
ЦСКА – Зенит
|- : -
|3.09
|20:00
|
Ростов – Динамо
|- : -
|Г
|
|
Матео Кассьерра
Зенит
|6
|
|
Федор Чалов
ЦСКА
|4
|
|
Мартин Крамарич
Сочи
|3
|П
|
|
Роман Ежов
Крылья Советов
|3
|
|
Николя Муми Нгамале
Динамо
|3
|
|
Квинси Промес
Спартак
|3
|И
|К
|Ж
|
|
Виктор Александров
Пари Нижний Новгород
|4
|1
|0
|
|
Брайан Мансилья
Оренбург
|4
|1
|1
|
|
Марат Быстров
Ахмат
|2
|1
|0