Петрушин считает, что в матче «Локомотив» — «Балтика» может быть ничья

Футбольный эксперт Алексей Петрушин поделился ожиданиями от матча «Локомотив» — «Балтика».

«Может ли «Локомотив» потерять очки? Допускаю это. «Балтика» в последнем матче с «Зенитом» себя показала. Она меня удивила: настолько здорово играла. Да и вообще, во всех матчах эта команда производила приятное впечатление. Понятно, что чего-то не хватает. Скорее всего — везения. Так что жду хорошей игры. Поставил бы на ничью», — приводит слова Петрушина «Евро-Футбол.Ру».

«Локомотив» сыграет дома с «Балтикой» в воскресенье, 3 сентября. Начало игры — в 15:15 по мск.

Железнодорожники занимают девятое место в турнирной таблице РПЛ с 9 очками, «Балтика» находится на 15-й строчке (3 очка).