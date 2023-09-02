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Сегодня, 15:36

Петрушин считает, что в матче «Локомотив» — «Балтика» может быть ничья

Владислав Гаврилин
Корреспондент
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Футбольный эксперт Алексей Петрушин поделился ожиданиями от матча «Локомотив» — «Балтика».

«Может ли «Локомотив» потерять очки? Допускаю это. «Балтика» в последнем матче с «Зенитом» себя показала. Она меня удивила: настолько здорово играла. Да и вообще, во всех матчах эта команда производила приятное впечатление. Понятно, что чего-то не хватает. Скорее всего — везения. Так что жду хорошей игры. Поставил бы на ничью», — приводит слова Петрушина «Евро-Футбол.Ру».

«Локомотив» сыграет дома с «Балтикой» в воскресенье, 3 сентября. Начало игры — в 15:15 по мск.

Железнодорожники занимают девятое место в турнирной таблице РПЛ с 9 очками, «Балтика» находится на 15-й строчке (3 очка).

Источник: https://www.euro-football.ru/article/29/1005310339_petrushin_dopuskaet_nichyu_v_matche_lokomotiv_-_baltika
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Положение команд
Футбол
Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Краснодар 6 4 2 0 9-2 14
2
 Зенит 6 4 1 1 14-5 13
3
 Урал 7 4 1 2 8-8 13
4
 Кр. Советов 6 3 2 1 14-9 11
5
 Динамо 6 3 2 1 13-11 11
6
 ЦСКА 6 3 1 2 13-9 10
7
 Спартак 6 3 1 2 12-10 10
8
 Ахмат 7 3 1 3 10-8 10
9
 Локомотив 6 2 3 1 10-9 9
10
 Пари НН 6 2 1 3 3-5 7
11
 Ростов 6 2 1 3 7-12 7
12
 Сочи 6 2 0 4 8-8 6
13
 Рубин 6 1 3 2 8-13 6
14
 Факел 6 1 1 4 5-10 4
15
 Балтика 6 1 0 5 4-10 3
16
 Оренбург 6 0 2 4 4-13 2
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2.09 13:00
Урал – Ахмат
 0 : 1
2.09 15:15
Пари НН – Рубин
 - : -
2.09 17:30
Кр. Советов – Факел
 - : -
2.09 20:00
Краснодар – Спартак
 - : -
3.09 13:00
Оренбург – Сочи
 - : -
3.09 15:15
Локомотив – Балтика
 - : -
3.09 17:30
ЦСКА – Зенит
 - : -
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Федор Чалов

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Сочи

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П
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Роман Ежов

Крылья Советов

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Николя Муми Нгамале

Динамо

 3
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Квинси Промес

Спартак

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И К Ж
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Пари Нижний Новгород

 4 1 0
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