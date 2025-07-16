Зделар сообщил, что возобновил тренировки с «Зенитом» после травмы

Полузащитник «Зенита» Саша Зделар рассказал, что восстановился после травмы и в среду провел первую тренировку с командой.

Футболист получил повреждение в концовке сезона-2024/25, из-за чего пропустит несколько матчей «Зенита».

«Сегодня я провел первую тренировку с командой после травмы. Слава богу, что все хорошо. Сначала у нас был зал, потом тренировка на поле. Остался после занятий с тренером, чтобы побегать и набрать форму», — сказал Зделар на онлайн-конференции, опубликованной пресс-службой сине-бело-голубых.

В сезоне-2024/25 полузащитник сыграл 30 матчей за «Зенит» во всех турнирах, отметившись 2 результативными передачами. Контракт 30-летнего игрока с питерцами рассчитан до лета 2026 года.