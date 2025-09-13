Дубль Боселли принес «Пари НН» победу над «Оренбургом»

«Пари НН» победил «Оренбург» в домашнем матче 8-го тура чемпионата России — 3:1.

У нижегородцев дубль в этой игре оформил Хуан Боселли, еще один гол забил Олакунле Олусегун, на счету которого также результативная передача. Автором единственного забитого мяча оренбуржцев стал Хорди Томпсон, отличившийся с пенальти.

На 89-й минуте нападающий гостей Иван Игнатьев не смог реализовать пенальти.

В добавленное время защитник нижегородской команды Ярослав Крашевский получил красную карточку за удар ногой в голову Владану Бубанье.

«Пари НН» одержал вторую победу в РПЛ в нынешнем сезоне и с 6 очками поднялся на 13-е место в турнирной таблице. «Оренбург» с 7 баллами располагается на 12-й позиции.