Волк считает, что Минспорт не будет заставлять футболистов читать: «Давать рекомендации, составлять списки — может быть»

Вратарь махачкалинского «Динамо» Давид Волк в разговоре с корреспондентом «СЭ» прокомментировал инициативу министра спорта РФ Михаила Дегтярева по повышению уровня образования для молодых футболистов.

— Много заявлений в последнее время было от Минспорта. В том числе, одно из предложений — заставлять футболистов больше читать...

— Наверное, формулировка «заставлять» немного не корректна. Давать рекомендации, составлять какие-то списки литературы — да, может быть. Но это дело каждого. Кто-то черпает силы в книгах, кто-то — в общении, кто-то — еще в чем-то. Не стоит так категорично к этому относиться.

Ранее Дегтярев заявил о необходимости повышения уровня образования среди молодых игроков, предложив им читать книги и даже организовать передвижную библиотеку, которая будет ездить вместе со сборной.