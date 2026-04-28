«Пари НН» объявил об уходе Шпилевского с поста главного тренера

Главный тренер «Пари НН» Алексей Шпилевский покинул свой пост, сообщает пресс-служба нижегородского клуба.

Контракт с 38-летним специалистом расторгли по соглашению сторон. Также клуб покинули Александр Колоцей, Омер Эрбай, Адам Адамос и Христос Пападопулос, которые входили в штаб Шпилевского.

Шпилевский возглавлял «Пари НН» с лета 2025 года. Под его руководством нижегородцы провели 33 матча во всех турнирах, одержали 7 побед, 4 раза сыграли вничью и уступили в 22 встречах.

28 апреля медиакоманда Lit Energy объявила об уходе главного тренера Вадима Гаранина в «Пари НН».

После 27 туров нижегородцы с 22 очками занимают предпоследнее, 15-е место в турнирной таблице РПЛ. В оставшихся матчах сезона «Пари НН» предстоит сыграть с «Ахматом», ЦСКА и «Рубином».

Подписывайся на канал «СЭ» в Max