Агент Глебова об интересе «Интера»: «Встречался с представителями разных клубов. Обсуждали и других игроков»

Агент полузащитника ЦСКА Кирилла Глебова Таймаз Хархаров в разговоре с «СЭ» прокомментировал информацию о встрече с руководством «Интера».

Ранее издание Fc InterNews сообщило, что итальянский клуб проявляет интерес к 20-летнему россиянину.

«Могу подтвердить, что нахожусь в рабочей поездке в Европе, был также и в Италии. Я встречался с представителями разных клубов. Обсуждали и Глебова, и других игроков. Кстати, с представителем одного из европейских клубов вместе смотрели игру ЦСКА — «Ростов». Так вот ему очень понравился Виктор Мелехин», — сказал Хархаров «СЭ».

В этом сезоне Глебов, который является воспитанником ЦСКА, провел за армейцев 32 матча во всех турнирах, забил семь голов и сделал три результативные передачи.

Портал Transfermarkt оценивает рыночную стоимость Глебова в 10 миллионов евро. Его контракт с ЦСКА рассчитан до лета 2028 года.

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