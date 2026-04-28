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28 апреля, 10:25

Медиакоманда Lit Energy сообщила, что Гаранин возглавит «Пари НН»

Игнат Заздравин
Корреспондент
Вадим Гаранин.
Фото Александр Федоров, «СЭ»

Медиакоманда Lit Energy объявила об уходе Вадима Гаранина с поста главного тренера.

Клуб сообщил, что 55-летний специалист возглавит «Пари НН». Нижегородский клуб еще не объявлял об уходе нынешнего главного тренера Алексея Шпилевского.

«С грустью сообщаем вам, что нашу команду покидает главный тренер Вадим Вячеславович Гаранин. Вадим Вячеславович продолжит работу в РПЛ в команде «Пари НН», — говорится в сообщении.

Гаранин работал в медиафутболе с декабря 2024 года. До этого он тренировал «Сочи» в РПЛ, а также возглавлял новороссийский «Черноморец», «Енисей» и «Тверь».

«Пари НН» с 22 очками занимает 15-е место в РПЛ за три тура до окончания чемпионата. В оставшихся турах нижегородцы сыграют с «Ахматом» (3 мая), ЦСКА (11 мая) и «Рубином» (17 мая).

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Источник: ФК Lit Energy
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РПЛ
ФК Нижний Новгород
Вадим Гаранин
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Положение команд
Футбол
Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Зенит 2 2 0 0 8-0 6
2
 Спартак 2 2 0 0 5-1 6
3
 Краснодар 2 2 0 0 6-3 6
4
 Динамо Мх 2 2 0 0 4-2 6
5
 ЦСКА 2 1 1 0 3-2 4
6
 Оренбург 2 1 0 1 2-4 3
7
 Балтика 2 1 0 1 3-3 3
8
 Рубин 2 1 0 1 3-4 3
9
 Ростов 2 1 0 1 5-4 3
10
 Кр. Советов 2 0 2 0 1-1 2
11
 Ахмат 2 0 1 1 2-3 1
12
 Локомотив 2 0 1 1 2-3 1
13
 Динамо 2 0 1 1 1-2 1
14
 Факел 2 0 0 2 3-5 0
15
 Родина 2 0 0 2 2-7 0
16
 Акрон 2 0 0 2 1-7 0
Результаты / календарь
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30 тур
8.08 15:30 Кр. Советов – Балтика - : -
8.08 18:00 Локомотив – Акрон - : -
8.08 20:30 ЦСКА – Ростов - : -
9.08 14:30 Динамо – Динамо Мх - : -
9.08 17:00 Зенит – Родина - : -
9.08 20:00 Спартак – Краснодар - : -
9.08 20:30 Рубин – Оренбург - : -
10.08 19:30 Факел – Ахмат - : -
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Бомбардиры
Ассистенты
ЖК
Г
Максим Глушенков
Максим Глушенков

Зенит

 3
Никита Кривцов
Никита Кривцов

Краснодар

 3
Мирлинд Даку
Мирлинд Даку

Рубин

 2
П
Натан Гассама
Натан Гассама

Балтика

 2
Андрей Лангович
Андрей Лангович

Ростов

 2
Педро
Педро

Зенит

 2
И К Ж
Илья Рожков
Илья Рожков

Рубин

 1 1 0
Эгаш Касинтура
Эгаш Касинтура

Ахмат

 2 1 0
Максим Савельев
Максим Савельев

Оренбург

 1 0 0
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