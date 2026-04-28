Медиакоманда Lit Energy сообщила, что Гаранин возглавит «Пари НН»
Медиакоманда Lit Energy объявила об уходе Вадима Гаранина с поста главного тренера.
Клуб сообщил, что 55-летний специалист возглавит «Пари НН». Нижегородский клуб еще не объявлял об уходе нынешнего главного тренера Алексея Шпилевского.
«С грустью сообщаем вам, что нашу команду покидает главный тренер Вадим Вячеславович Гаранин. Вадим Вячеславович продолжит работу в РПЛ в команде «Пари НН», — говорится в сообщении.
Гаранин работал в медиафутболе с декабря 2024 года. До этого он тренировал «Сочи» в РПЛ, а также возглавлял новороссийский «Черноморец», «Енисей» и «Тверь».
«Пари НН» с 22 очками занимает 15-е место в РПЛ за три тура до окончания чемпионата. В оставшихся турах нижегородцы сыграют с «Ахматом» (3 мая), ЦСКА (11 мая) и «Рубином» (17 мая).
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9
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15
|Родина
|2
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16
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|Кр. Советов – Балтика
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|14:30
|Динамо – Динамо Мх
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Максим Глушенков
Зенит
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Никита Кривцов
Краснодар
|3
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Мирлинд Даку
Рубин
|2
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Натан Гассама
Балтика
|2
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Андрей Лангович
Ростов
|2
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Педро
Зенит
|2
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Илья Рожков
Рубин
|1
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Эгаш Касинтура
Ахмат
|2
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Максим Савельев
Оренбург
|1
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