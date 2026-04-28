Алаев: «Попробуем сделать Летний Кубок РПЛ»

Президент РПЛ Александр Алаев рассказал о планах провести летом предсезонный турнир перед стартом следующего чемпионата.

«Пока только первые шаги по организации, есть идея, попробуем сделать Летний Кубок РПЛ. Посмотрим планы команд, чтобы им было удобнее», — приводит слова Алаева «РБ Спорт».

С 2023 года лига проводит Зимний Кубок РПЛ в Объединенных Арабских Эмиратах. Действующим обладателем трофея является ЦСКА, впервые выигравший турнир в этом году.

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