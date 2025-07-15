«Пари НН» объявил о расторжении контракта с защитником Боженовым

Защитник Кирилл Боженов покидает «Пари НН», сообщает пресс-служба клуба.

Отмечается, что расторжение контракта между 24-летним игроком и нижегородцами произошло по соглашению сторон.

Боженов выступал за «Пари НН» с 2023 года. За это время футболист провел за команду 24 матча, в которых отметился 1 голом и 2 результативными передачами.