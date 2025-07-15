Верховный суд Швейцарии зарегистрировал апелляцию ЦСКА по делу Влашича

Верховный суд Швейцарии зарегистрировал апелляцию ЦСКА по делу экс-полузащитника армейцев Николы Влашича.

«Апелляция по делу была подана в Федеральный верховный суд Швейцарии», — цитирует пресс-службу организации РИА «Новости».

Ранее CAS обязал «Вест Хэм» выплатить красно-синим 8,55 миллиона евро плюс 5 процентов годовых, однако добавил условие, согласно которому обязательство вступает в силу только после получения лондонским клубом разрешения от Управления по осуществлению финансовых санкций (OFSI) или изменения санкционного режима Великобритании, позволяющего провести платеж.

Отмечается, что если деньги не будут выплачены в течение 45 дней с момента возможного разрешения, то «Вест Хэму» грозит запрет на регистрацию новых игроков сроком до трех трансферных окон.