В ЦСКА рассказали о состоянии Акинфеева, Дивеева и Мусаева после матча со «Спартаком»

В ЦСКА прокомментировали состояние здоровья вратаря Игоря Акинфеева, защитника Игоря Дивеева и нападающего Тамерлана Мусаева после матча 11-го тура РПЛ со «Спартаком» (3:2).

По информации клуба, Акинфеев подвернул голеностопный сустав и получил надрыв связок. Отмечается, что капитан команды уже начал проходить курс терапии. Точные сроки лечения голкипера будут определены в течение недели.

Мусаев получил растяжение задней поверхности бедра и начал проходить лечение в расположении клуба. Ориентировочный восстановления форварда составит 14-17 дней, таким образом, он пропустит сбор национальной команды.

Дивеев проходит курс физиотерапии в сборной России. После окончания курса будет принято решение о возможности его участия в матчах национальной команды.

ЦСКА с 24 очками лидирует в турнирной таблице РПЛ.