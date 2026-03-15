«Пари НН» — «Крылья Советов»: нижегородцы удвоили преимущество в счете

«Пари НН» забил второй гол в матче против «Крыльев Советов» в 21-м туре РПЛ — 2:0.

В концовке первого тайма отличился Лука Веснер Тичич.

Чемпионат России. Премьер-лига. 21-й тур.

15 марта, 16:30. Совкомбанк Арена (Нижний Новгород)

Подписывайся на канал «СЭ» в Max