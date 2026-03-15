«Пари НН» — «Крылья Советов»: Олусегун с пенальти вывел хозяев вперед

«Пари НН» открыл счет в матче против «Крыльев Советов» в 21-м туре РПЛ — 1:0.

На 27-й минуте в ворота гостей назначили одиннадцатиметровый после отмашки защитника самарцев Гонсало Рекены в лицо защитника нижегородцев Свена Карича. Пенальти реализовал Олакунле Олусегун.

Чемпионат России. Премьер-лига. 21-й тур.

15 марта, 16:30. Совкомбанк Арена (Нижний Новгород)

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