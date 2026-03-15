«Пари НН» — «Крылья Советов»: хозяева забили два безответных мяча в первом тайме

«Пари НН» после первого тайма обыгрывает «Крылья Советов» в 21-м туре РПЛ — 2:0.

Счет на 29-й минуте с пенальти открыл Олакунле Олусегун. В концовке первого тайма преимущество нижегородцев удвоил Лука Веснер Тичич.

Чемпионат России. Премьер-лига. 21-й тур.

15 марта, 16:30. Совкомбанк Арена (Нижний Новгород)

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