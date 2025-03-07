«Оренбург» — «Ростов»: время начала матча РПЛ, где смотреть трансляцию

«Оренбург» примет «Ростов» в матче 20-го тура чемпионата России в субботу, 8 марта. Игра состоится на стадионе «Газовик» и начнется в 12.00 по московскому времени.

В прямом эфире матч в Оренбурге покажет телеканал «Матч Премьер», трансляция начнется за 10 минут до стартового свистка и будет также доступна на сайте matchtv.ru на платной основе.

Ключевые события игры «Оренбург» — «Ростов» можно отслеживать в матч-центре нашего сайта.

Чемпионат России. Премьер-лига. 20-й тур.

08 марта 2025, 12:00. Газовик (Оренбург)

«Оренбург» с 8 очками располагается на последней, 16-й строчке турнирной таблицы РПЛ. «Ростов» перед игровым уик-эндом находится на седьмом месте с 27 очками. Ростовчане обыграли оренбуржцев в первом круге чемпионата, а также в обоих матчах группового этапа FONBET Кубка России.