«Пари НН» — «Динамо» (Махачкала): Боселли открыл счет в матче

«Пари НН» вышел вперед в матче с махачкалинским «Динамо» в 5-м туре РПЛ — 1:0.

Гол на 15-й минуте забил Хуан Боселли.