«Пари НН» — «Ахмат»: Боселли сравнял счет

Нападающий «Пари НН» Хуан Боселли забил гол в ворота «Ахмата» в домашнем матче 9-го тура РПЛ на 69-й минуте — 1:1.

25-летний уругваец поразил ворота ударом с правой ноги в ближнюю «девятку».