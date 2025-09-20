Ари: «Если Станкович просто будет кричать, то это не поможет»

Бывший нападающий «Спартака» в комментарии для «СЭ» поделился мнением о главном тренере красно-белых Деяне Станковиче.

«Когда я смотрю игры «Спартака», я всегда вижу Станковича эмоциональным. Такому человеку всегда нужен тот, кто будет успокаивать. Пускай команда больше работает и делает результат. Если он просто будет кричать, то это не поможет. Нужен опытный человек, который будет рядом и будет помогать. Он темпераментный тренер», — сказал Ари «СЭ».

В пятницу, 19 сентября, Станкович получил дисквалификацию на 1 месяц во всех соревнованиях под эгидой РФС после удаления в игре с московским «Динамо» (2:2) в 8-м туре. 47-летний серб был удален за использование нецензурных выражений в адрес главного арбитра матча Егора Егорова.