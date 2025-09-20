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Ари: «Если Станкович просто будет кричать, то это не поможет»

Дарик Агаларов
корреспондент

Бывший нападающий «Спартака» в комментарии для «СЭ» поделился мнением о главном тренере красно-белых Деяне Станковиче.

«Когда я смотрю игры «Спартака», я всегда вижу Станковича эмоциональным. Такому человеку всегда нужен тот, кто будет успокаивать. Пускай команда больше работает и делает результат. Если он просто будет кричать, то это не поможет. Нужен опытный человек, который будет рядом и будет помогать. Он темпераментный тренер», — сказал Ари «СЭ».

В пятницу, 19 сентября, Станкович получил дисквалификацию на 1 месяц во всех соревнованиях под эгидой РФС после удаления в игре с московским «Динамо» (2:2) в 8-м туре. 47-летний серб был удален за использование нецензурных выражений в адрес главного арбитра матча Егора Егорова.

Деян Станкович.Станковичу дали месяц дисквалификации. Это конец эпохи сербского тренера в «Спартаке»?

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Арикленес да Силва Феррейра (Ари)
Деян Станкович
ФК Спартак (Москва)
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Положение команд
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 И В Н П +/- О
1
 Динамо 10 7 1 2 15-8 22
2
 ЦСКА 10 6 4 0 18-9 22
3
 Зенит 10 7 0 3 22-11 21
4
 Краснодар 10 6 3 1 16-10 21
5
 Спартак 10 6 2 2 17-8 20
6
 Динамо Мх 10 4 0 6 15-20 12
7
 Балтика 10 3 3 4 14-12 12
8
 Оренбург 10 2 6 2 11-10 12
9
 Рубин 10 2 6 2 12-12 12
10
 Крылья Советов 11 2 6 3 15-17 12
11
 Ростов 10 3 2 5 11-17 11
12
 Ахмат 10 2 5 3 13-13 11
13
 Локомотив 10 2 4 4 13-11 10
14
 Акрон 10 1 5 4 11-19 8
15
 Факел 11 1 3 7 8-19 6
16
 Родина 10 1 2 7 10-25 5
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30 тур
17.10 14:00 Крылья Советов – Факел 1 : 2
17.10 16:30 Динамо Мх – Акрон - : -
17.10 19:30 Локомотив – Краснодар - : -
18.10 14:00 Зенит – Ахмат - : -
18.10 16:15 Динамо – ЦСКА - : -
18.10 18:45 Спартак – Рубин - : -
18.10 21:00 Балтика – Ростов - : -
19.10 19:30 Родина – Оренбург - : -
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ЖК
Г
Максим Глушенков
Максим Глушенков

Зенит

 8
Александр Соболев
Александр Соболев

Зенит

 8
Иван Обляков
Иван Обляков

ЦСКА

 6
П
Педро
Педро

Зенит

 6
Маркиньос
Маркиньос

Спартак

 4
Иван Олейников
Иван Олейников

Крылья Советов, ЦСКА

 4
И К Ж
Георгий Мелкадзе
Георгий Мелкадзе

Ахмат

 8 1 3
Илья Рожков
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Рубин

 9 1 2
Матеус Рейс
Матеус Рейс

ЦСКА

 3 1 1
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