Mash: экс-президент РПЛ Хачатурянц рассматривается в качестве нового руководителя «Спартака»

Бывший президент РПЛ Ашот Хачатурянц может войти в состав совета директоров «Спартака», сообщает Telegram-канал «Mash на спорте».

По данным источника, на фоне неудовлетворительных спортивных результатов и больших трансферных трат могут заменить Павла Жданова, который входит в совет директоров клуба. При этом он больше остальных членов совета вовлечен в работу «Спартака» и сам принимает многие решения. В том числе Жданов не дает уволить главного тренера Деяна Станковича.

На замену Жданову рассматривают Хачатурянца, который и сам изучает вариант работы в московском клубе.

В феврале Хачатурянц в интервью «СЭ» назвал работу в «Спартаке» своей мечтой и рассказал, что ранее уже мог стать руководителем клуба.

«Спартак» в восьми матчах РПЛ набрал 12 очков и занимает восьмое место в таблице РПЛ.