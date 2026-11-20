20 клубов, зимние матчи и Кубок России в Турции. РПЛ опять предложили расширить

Шамиль Газизов подготовил обоснование реформы.

Генеральный директор махачкалинского «Динамо» Шамиль Газизов продолжает добиваться расширения РПЛ. На этот раз инициативная группа под его руководством представила проект увеличения числа участников чемпионата с 16 до 20 команд. У авторов сразу несколько идей — и аргументов.

Что придумали сторонники расширения?

Тема увеличения числа участников РПЛ обсуждается не первый год — и Газизов неизменно остается одним из главных инициаторов дискуссии. На общем собрании клубов 10 ноября руководитель махачкалинского «Динамо» вновь поднял этот вопрос. Первоначально речь шла о расширении до 18 команд, но теперь выяснилось — предложение куда масштабнее.

Инициативная группа под руководством Газизова и Артема Олефира направила в РПЛ исследование, в котором обосновала необходимость увеличения числа участников до 20. Главным аргументом сторонников реформы стала недостаточная игровая практика. По расчетам авторов, российские клубы даже с учетом Кубка страны могут провести максимум 42 матча за сезон. Для сравнения приводятся показатели ведущих европейских чемпионатов, где количество потенциальных встреч достигает 57-67, а в Бразилии — 78.

Предполагается, что увеличение числа матчей заставит тренеров чаще проводить ротацию, предоставлять игровое время молодым футболистам и уменьшит зависимость от ограниченного круга игроков.

Фото Дарья Исаева, «СЭ»

Вторым аргументом стала география. В нынешнем сезоне РПЛ представлены только 11 российских регионов, причем пять клубов базируются в Москве. Самой восточной командой чемпионата остается «Оренбург». Авторы исследования считают, что расширение даст дополнительные возможности региональным клубам и повысит интерес к футболу за пределами крупнейших центров.

Есть в документе и любопытные цифры по инфраструктуре. По данным инициативной группы, за последние 15 лет в России построили 12 стадионов вместимостью более 20 тысяч зрителей, а всего таких арен насчитывается 30. Кроме того, несколько клубов Первой и Второй лиг располагают подходящими стадионами или занимаются их строительством.

Еще одна проблема, на которую указывают сторонники расширения, — слишком высокий риск вылета. Сейчас РПЛ могут покинуть до четырех команд за сезон, включая проигравших в стыковых матчах. Это четверть участников турнира. Авторы проекта отмечают, что в ведущих европейских чемпионатах доля выбывающих клубов обычно ниже.

Согласно информации «РБ Спорт», разработчики предлагают сразу несколько решений. Во-первых, проводить больше встреч посреди недели. Во-вторых, сократить летний перерыв, который сейчас длится около полутора месяцев. В-третьих, назначать часть зимних туров в городах с относительно мягким климатом: Сочи, Краснодаре, Ростове-на-Дону, Махачкале и Грозном. Рассматривается и Санкт-Петербург, где есть стадион с раздвижной крышей.

Наконец, серьезным переменам хотят подвергнуть FONBET Кубок России. Часть его матчей предлагается проводить во время зимних сборов в Турции или ОАЭ, хотя на данный момент это запрещено регламентом.

Альтернативный вариант — перенести кубковые встречи на период перед стартом чемпионата. При этом в проекте пока не определены сроки перехода на новый формат и самое важное для клубов Первой лиги — порядок повышения и вылета команд.

«Расширение ради расширения»

Новый проект уже вызвал бурную дискуссию. Одним из самых жестких критиков стал комментатор Роман Нагучев.

«Свежая идея убить русский футбол двадцаткой команд в РПЛ кажется мне удивительно полезной. На матчи Кубка России в ОАЭ, Катаре, Тунисе и Индии придет столько же людей, сколько извилин у того, кто придумал этот гениальный творческий ход. Как же в Дубае-то народ ждал «Крылья Советов» — «Волга» Ульяновск, а. И пофиг же на публику в Самаре и Ульяновске, мало ли что они там хотят. Тут у людей тяга к реформам. Потерпите, некогда думать о зрителях», — написал он.

Фото Дарья Исаева, «СЭ»

Впрочем, скептические оценки звучали еще до появления проекта на 20 участников. Генеральный директор московского «Динамо» Павел Пивоваров 18 ноября в интервью «РБ Спорт» заявил, что для подобных решений недостаточно желания отдельных клубов сохранить место в элите.

«Расширение ради расширения, просто потому что у многих клубов к зиме возникает тревога за сохранение прописки в лиге, — этого фактора недостаточно», — подчеркнул Пивоваров.

Против увеличения числа команд ранее выступил и почетный президент РФС Вячеслав Колосков.

«У нас хороших футболистов не хватает даже на 16 — просто нет качества», — заявил он «Чемпионату».

Однако есть у инициативы и сторонники. Например, защитник «Зенита» Игорь Дивеев 16 ноября поддержал идею увеличения числа участников чемпионата — правда, на тот момент речь шла о 18 командах.

«Я только за. Главное, чтобы все команды допустили. Еще бы у всех были стадионы, чтобы все соответствовало правилам, как положено. Больше игр, больше зрителей. Для нас кайф, для зрителей — кайф, для всех — кайф», — сказал футболист Metaratings.

Фото Дарья Исаева, «СЭ»

Интересна и позиция РФС. Генеральный секретарь организации Максим Митрофанов 18 ноября сообщил «СЭ», что Газизову предложили подготовить расчеты и аналитику, после чего вопрос может перейти к официальному рассмотрению.

«Если лига выйдет с такой инициативой к Российскому футбольному союзу, то мы обязательно рассмотрим в установленном порядке», — отметил Митрофанов.

Сам Газизов еще 15 ноября в комментарии «СЭ» утверждал, что среди клубов РПЛ нет противников увеличения числа участников.

«Каждый год мы поднимаем эту инициативу. Скоро мы предоставим проект по возможному расширению. Пока нет ни одного клуба РПЛ, который выступил против расширения лиги», — говорил руководитель махачкалинцев.

Теперь проект действительно появился. Будут ли у него противники среди участников элиты — похоже, узнаем совсем скоро.