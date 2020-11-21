Главный тренер «Арсенала» Дмитрий Парфенов после поражения от «Локомотива» в 15-м туре РПЛ (0:1) рассказал о состоянии нападающего Евгения Луценко и защитника Гии Григалавы и прокомментировал работу рефери Алексея Сухого.

— Луценко уже два месяца не играет, до этого пропустил месяц, в итоге на три месяца выбыл парень, — сказал Парфенов. — В ближайшее время должен начать тренироваться в общей группе. Евгений — важный игрок для нас. Как и все остальные. Много ребят болело, были повреждения, сейчас каждыйдень кто-то воазвращается в общую группу и начинает работу с командой. Что касается Григалавы — у него подозрение на перелом ребра. И ничего, судья ничего не видит. А когда мяч уходит, случайное касание игрока — ставит пенальти. (Дмитрий Гирин)