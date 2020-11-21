Парфенов: «У Григалавы — перелом ребра, судья молчит. Легкое касание — ставит пенальти»
Главный тренер «Арсенала» Дмитрий Парфенов после поражения от «Локомотива» в 15-м туре РПЛ (0:1) рассказал о состоянии нападающего Евгения Луценко и защитника Гии Григалавы и прокомментировал работу рефери Алексея Сухого.
— Луценко уже два месяца не играет, до этого пропустил месяц, в итоге на три месяца выбыл парень, — сказал Парфенов. — В ближайшее время должен начать тренироваться в общей группе. Евгений — важный игрок для нас. Как и все остальные. Много ребят болело, были повреждения, сейчас каждыйдень кто-то воазвращается в общую группу и начинает работу с командой. Что касается Григалавы — у него подозрение на перелом ребра. И ничего, судья ничего не видит. А когда мяч уходит, случайное касание игрока — ставит пенальти. (Дмитрий Гирин)
Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее, чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются на 12.00 (мск) пятницы накануне спортивного уик-энда.
В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более, чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.
Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.
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