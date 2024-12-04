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Сегодня, 13:00

Парфенов: «Видно, что «Спартак» в очень хорошем состоянии. Появилась куражность»

Камила Абдурахманова
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Бывший главный тренер «Родины» Дмитрий Парфенов отметил аспекты, в которых «Спартак» стал лучше.

«Любая команда в нашем чемпионате выдает отрезки. Наверное, у «Спартака» сейчас удачный отрезок, потому что перебороли неприятный промежуток, поняли требования. Видно, что состояние команды очень хорошее по движению в этих выигранных матчах. «Спартак» в них абсолютно превосходил соперников. Появилась какая-то куражность.

Она появилась ровно тогда, когда начали выигрывать. Сами знаете, куражность придет только через победы. Я думаю, что серия хорошая. Но мы видели серии «Локомотива» и других команд. Будем смотреть, насколько хватит запала у «Спартака», — сказал Парфенов «РБ Спорт».

После 17-го тура РПЛ красно-белые занимают третью строчку в турнирной таблице, имея в активе 34 балла. От лидирующего «Зенита» команда Деяна Станковича отстает на 5 очков, от занимающего вторую строчку «Краснодара» на 4 балла.

Источник: «РБ Спорт»
Дмитрий Парфенов
РПЛ
ФК Спартак (Москва)
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Положение команд
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 И В Н П +/- О
1
 Зенит 17 12 3 2 36-10 39
2
 Краснодар 17 11 5 1 34-12 38
3
 Спартак 17 10 4 3 33-14 34
4
 Локомотив 17 11 1 5 33-26 34
5
 Динамо 17 9 5 3 33-19 32
6
 ЦСКА 17 8 4 5 27-14 28
7
 Ростов 17 6 5 6 26-27 23
8
 Рубин 17 6 5 6 22-24 23
9
 Акрон 17 5 4 8 20-33 19
10
 Кр. Советов 17 5 3 9 18-26 18
11
 Динамо Мх 17 3 8 6 9-14 17
12
 Пари НН 17 4 4 9 15-31 16
13
 Химки 17 3 7 7 21-31 16
14
 Факел 17 2 8 7 11-24 14
15
 Ахмат 17 1 7 9 15-32 10
16
 Оренбург 17 1 5 11 16-32 8
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Спартак – Пари НН
 - : -
7.12 16:30
Зенит – Акрон
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7.12 16:30
Ростов – Кр. Советов
 - : -
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Динамо Мх – Рубин
 - : -
8.12 14:00
Динамо – Химки
 - : -
8.12 16:30
Факел – ЦСКА
 - : -
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Ахмат – Оренбург
 - : -
8.12 19:30
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