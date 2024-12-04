Парфенов: «Видно, что «Спартак» в очень хорошем состоянии. Появилась куражность»

Бывший главный тренер «Родины» Дмитрий Парфенов отметил аспекты, в которых «Спартак» стал лучше.

«Любая команда в нашем чемпионате выдает отрезки. Наверное, у «Спартака» сейчас удачный отрезок, потому что перебороли неприятный промежуток, поняли требования. Видно, что состояние команды очень хорошее по движению в этих выигранных матчах. «Спартак» в них абсолютно превосходил соперников. Появилась какая-то куражность.

Она появилась ровно тогда, когда начали выигрывать. Сами знаете, куражность придет только через победы. Я думаю, что серия хорошая. Но мы видели серии «Локомотива» и других команд. Будем смотреть, насколько хватит запала у «Спартака», — сказал Парфенов «РБ Спорт».

После 17-го тура РПЛ красно-белые занимают третью строчку в турнирной таблице, имея в активе 34 балла. От лидирующего «Зенита» команда Деяна Станковича отстает на 5 очков, от занимающего вторую строчку «Краснодара» на 4 балла.