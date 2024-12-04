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Сегодня, 12:30

Радимов о поражении «Зенита»: «Почему, забив на четвертой минуте мяч, начали валять дурака, мне вообще необъяснимо»

Камила Абдурахманова
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Бывший полузащитник «Зенита» Владислав Радимов поделился мнением о причинах поражения петербуржцев в домашнем матче 17-го тура РПЛ с «Крыльями Советов» (2:3).

«Давайте начнем с того, что перед матчем «Зенит» одержал пять побед подряд. И приезжают «Крылья» с таким инфополем, которым дотянуть бы скорее до зимы, и с проблемами в обороне. Плюс ко всему, в начале на четвертой минуте забивает Глушенков, причем, забивает при полном попустительстве защитников. Во втором тайме «Зенит» же загнал Самару прямо в штрафную. Ну почему, забив на четвертой минуте мяч, начали валять дурака, мне вообще необъяснимо. С таким отношением, знаете, ну не забили сейчас, забьем потом. Я понимаю, что можно пресытиться победами. Шесть раз подряд чемпионство. Наверное, ты думаешь, что все равно мы в порядке, мы доедем туда дальше», — приводит слова Радимова «РБ Спорт».

На 4-й минуте встречи Максим Глушенков открыл счет. До перерыва Иван Сергеев (сделал дубль) и Иван Олейников забили ответные мячи в ворота противника. В конце встречи Нуралы Алип смог сократить разрыв.

Сине-бело-голубые после 17-го тура лидируют в турнирной таблице, имея в активе 39 баллов, самарская команда находится на 10-м месте, набрав 18 очков.

Источник: «РБ Спорт»
Владислав Радимов
ФК Зенит
ФК Крылья Советов (Самара)
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 Рубин 17 6 5 6 22-24 23
9
 Акрон 17 5 4 8 20-33 19
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 Кр. Советов 17 5 3 9 18-26 18
11
 Динамо Мх 17 3 8 6 9-14 17
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 Пари НН 17 4 4 9 15-31 16
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