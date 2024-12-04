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Сегодня, 13:25

Маурисио о гражданстве РФ для Сантоса: «Он отличный футболист. Рад за него»

Константин Белов
Корреспондент
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Бывший полузащитник «Ахмата» Маурисио в разговоре с «СЭ» отреагировал на выдачу российского гражданства бразильскому защитнику «Зенита» Дугласу Сантосу.

«Это хорошая история для Дугласа Сантоса, он отличный футболист. Рад за него. Дуглас много лет живет в России, поэтому гражданство ему нужно для жизни в этой стране. Когда я играл в России, то тоже хотел получить российское гражданство. Мне очень нравится эта страна, я знаю русский язык. Может быть, в будущем мне удастся получить российское гражданство», — сказал Маурисио «СЭ».

30-летний Дуглас Сантос получил российское гражданство 21 октября указом президента РФ Владимира Путина. Бразильский защитник выступает за «Зенит» с 2019 года.

6 ноября пресс-служба сине-бело-голубых сообщила, что капитан команды не будет считаться легионером в РПЛ.

Дуглас Сантос
Маурисио Жозе да Силвейра (Маурисио)
ФК Зенит
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«Урал» — «Химки»: Кубок России, видеообзор матча
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«Бавария» — «ПСЖ»: Лига чемпионов, 5-й тур, видеообзор матча
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Положение команд
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 И В Н П +/- О
1
 Зенит 17 12 3 2 36-10 39
2
 Краснодар 17 11 5 1 34-12 38
3
 Спартак 17 10 4 3 33-14 34
4
 Локомотив 17 11 1 5 33-26 34
5
 Динамо 17 9 5 3 33-19 32
6
 ЦСКА 17 8 4 5 27-14 28
7
 Ростов 17 6 5 6 26-27 23
8
 Рубин 17 6 5 6 22-24 23
9
 Акрон 17 5 4 8 20-33 19
10
 Кр. Советов 17 5 3 9 18-26 18
11
 Динамо Мх 17 3 8 6 9-14 17
12
 Пари НН 17 4 4 9 15-31 16
13
 Химки 17 3 7 7 21-31 16
14
 Факел 17 2 8 7 11-24 14
15
 Ахмат 17 1 7 9 15-32 10
16
 Оренбург 17 1 5 11 16-32 8
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7.12 14:00
Спартак – Пари НН
 - : -
7.12 16:30
Зенит – Акрон
 - : -
7.12 16:30
Ростов – Кр. Советов
 - : -
7.12 19:00
Динамо Мх – Рубин
 - : -
8.12 14:00
Динамо – Химки
 - : -
8.12 16:30
Факел – ЦСКА
 - : -
8.12 19:00
Ахмат – Оренбург
 - : -
8.12 19:30
Краснодар – Локомотив
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