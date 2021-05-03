Парфенов объяснил поражение «Арсенала» в матче со «Спартаком»

Главный тренер тульского «Арсенала» Дмитрий Парфенов прокомментировал поражение своей команды в матче 28-го тура Тинькофф чемпионата России против «Спартака» (1:2).

«Нам не хватило ресурсов, кого выпустить, чтобы добавить в игре. После 70-й минуты мы не дотерпели, «Спартак» забил простой гол, такие моменты надо контролировать. Меня порадовала вся линия обороны, но индивидуальные моменты решили.

Мозес все прекрасно сделал в обоих голевых моментах. Плюс длинные передачи Соболева, подборы. У нас были моменты, где не хвалило исполнительского мастерства.

У нас непростой период, потери. Надеюсь, ничего серьезного у Луценко. Но с Костадиновым, думаю, непростая ситуация. Атмосфера сегодня была прекрасная. Игра получилась обоюдоострая, болельщики заряжали. Спасибо им большое. Ребята, верьте в команду! Надеюсь, мы справимся".

«Арсенал» занимает 13-е место в чемпионате, имея в активе 23 очка.

(Сергей Федоров)