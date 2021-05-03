Новый мем о Тедеско: видео от «Спартака»
20:34
Англоязычный Twitter «Спартака» опубликовал новое видео, посвященное главному тренеру команды Доменико Тедеско.
Update: New meme just dropped. https://t.co/sSXQJ4E1CO pic.twitter.com/Jrkbc0IuY0— FC Spartak Moscow (@fcsm_eng) May 3, 2021
«Только что появился новый мем», — говорится в сообщении. На видео показано, как Тедеско радуется голу. Ролик сопровождается композицией Piercing Light (Mako Remix) из компьютерной игры League of Legends.
«Спартак» обыграл «Арсенал» (2:1) в матче 28-го тура Тинькофф чемпионата России.
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Материалы сюжета: РПЛ-2020/21. 28-й тур. Зенит — Локомотив, Краснодар — Сочи и другие матчи — расписание и результаты, новости и обзоры
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