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Новый мем о Тедеско: видео от «Спартака»

20:34
Доменико Тедеско. Фото Александр Федоров, «СЭ» / Canon EOS-1D X Mark II.
Доменико Тедеско. Фото Александр Федоров, «СЭ» / Canon EOS-1D X Mark II.
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Англоязычный Twitter «Спартака» опубликовал новое видео, посвященное главному тренеру команды Доменико Тедеско.

«Только что появился новый мем», — говорится в сообщении. На видео показано, как Тедеско радуется голу. Ролик сопровождается композицией Piercing Light (Mako Remix) из компьютерной игры League of Legends.

«Спартак» обыграл «Арсенал» (2:1) в матче 28-го тура Тинькофф чемпионата России.

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