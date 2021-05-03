Джорджевич: «С большими командами дома играем хорошо»
20:18
Нападающий тульского «Арсенала» Лука Джорджевич рассказал, чего не хватило команде, чтобы добиться положительного результата в матче 28-го тура Тинькофф чемпионата России против «Спартака» (1:2).
«Мы с большими командами дома играем хорошо. Сегодня тоже. Но у нас очень мало игр до конца, надо забирать очки. Не надо играть хорошо, делать какие-то особенные финты, просто забивать необходимые голы. Сложная ситуация, но все в наших руках.
Не хватило свежих игроков? Не знаю. Надо продолжать, дальше у нас «Рубин», это игра года. Мы хорошо понимаем ситуацию в таблице, надо всем вместе готовиться к грядущим матчам. Играем дома, нужно сделать все для победы», — заявил игрок «СЭ».
(Сергей Федоров)
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