Умяров высказался о возможности купить дом Абаскаля в Севилье

Полузащитник «Спартака» Наиль Умяров ответил на вопрос «СЭ» о возможной покупке дома у экс-тренера красно-белых Гильермо Абаскаля в Севилье.

— Гильермо Абаскаль сказал, что продаст тебе свой дом в Севилье, если ты захочешь поехать в Испанию.

— Прекрасное предложение. Очень приятно. Но, я думаю, будут проблемы с покупкой дома у Гильермо Абаскаля.

— То есть тебе понадобится?

— Посмотрим.

— Почему, проблемы? Думаешь, цену заломит тебе?

— Наверное, юридически и финансово (смеется).

— Не потянешь?

— Посмотрим.

Ранее Абаскаль в интервью «СЭ» заявил, что продаст свой дом в Севилье, если Умяров перейдет в одноименный клуб.