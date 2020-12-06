Тренер ЦСКА Сергей Овчинников после матча 17-го тура Тинькофф чемпионата России против «Химок» (2:2) оценил игру нападающего армейцев Федора Чалова.

— Сегодня замены сработали?

— У меня нет ответа на этот вопрос, — сказал Овчинников. — По идее, игроки, которые выходят в замену, должны давать результат. Игроки, которые выходят на замену, должны быть более активными. По Бахтияру ничего не могу сказать, он играл активно. Чалов тоже старался, но не все получалось. Что-то ищем, но пока как минимум игроки, которые выходят на замену, не особо усиливают нашу игру.

(Константин Колмаков)