Бывший полузащитник «Спартака» Егор Титов накануне дерби с ЦСКА объяснил, с чем связан спад в игре форварда армейцев Федора Чалова. В текущем сезоне 22-летний футболист забил 5 мячей в 24 встречах Тинькофф-Чемпионата России.

— Есть ли фаворит в этом матче? — вопрос Титову.

— Если бы дерби состоялось полгода или год назад, я бы, скорее всего, назвал армейцев. Все мы видим, что сейчас творится с ЦСКА. В двух встречах с «Зенитом» и «Динамо» команда не смогла забить. Можно говорить о некотором кризисе красно-синих. Я бы хотел поддержать Гончаренко. Ведь не все со стороны понимают, как тяжела тренерская доля. Профессия, которая здоровья точно не прибавляет. Поэтому я его очень хорошо понимаю. 0:4 дома — пусть и от без пяти минут чемпиона — сильнейший удар для Гончаренко.

— Насколько, по-вашему, затянется кризис в ЦСКА?

— Считаю, все наладится, разберутся в клубе в своих проблемах. ЦСКА — один из флагманов российского футбола наравне со «Спартаком», «Зенитом», «Локомотивом». Сегодня к этой группе можно причислить «Краснодар». Думаю, рано или поздно все вернется на круги своя. Одно время говорили: нам нужен сильный «Спартак». А сегодня я готов перефразировать: нам нужен сильный ЦСКА.

— Гончаренко вернулся к исполнению своих обязанностей, однако не все болельщики и ветераны армейцев с радостью восприняли эту новость. Кто-то даже говорит: «Уходя — уходи!»

- Ну официально он же не покинул свой пост. Правильно? Гончаренко просто уехал домой. Мы все понимаем, что на родине можно быстрее восстановиться, залечить раны. А как все было обставлено на самом деле, не знаем. И я не вижу смысла гадать. Факт в том, что тренер вернулся. В ЦСКА есть мудрые Гинер и Бабаев, которые, думаю, решили эту проблему.

— Вам не показалось, что решение Гончаренко покинуть свой пост — сигнал руководству: вы мне никого не купили, что я могу сделать с этим набором исполнителей?

— ЦСКА же не первый месяц выступает таким составом. Про объективные сложности уже не раз говорили. Понятно, что после ухода Игнашевича и братьев Березуцких у армейцев по-прежнему нет стабильности и прежней надежности в обороне. Кроме того, выбыли из строя Ахметов и Дзагоев. Это, согласитесь, ощутимые потери. Гончаренко играет с теми, кто у него есть. Ну что поделать? Такова данность.

И должен заметить, что альтернативы Чалову в ЦСКА на сегодняшний день нет. При этом его почему-то продолжают сватать в Европу. Давайте все-таки объективно смотреть на вещи. Спрос на россиян на Западе сейчас минимальный. Дай бог, чтобы Смолов, который забивает «Реалу» и «Барселоне», стал хорошим примером для молодежи.

— Что не так с Чаловым?

— Наверное, ему до сих пор снится момент, когда он с трех метров не смог поразить пустые ворота во встрече с «Зенитом». Видимо, отсутствие конкуренции в линии атаки сказывается. Ну и длительная пауза в чемпионате в связи с пандемией не могла не могла не наложить отпечаток на всех игроков. (Виталий Айрапетов)

Московское дерби ЦСКА — «Спартак» состоится сегодня, в 20.30 (мск). Следить за матчем можно в онлайн-трансляции «СЭ»