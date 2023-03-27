Отстраненные Талалаевым защитники Самсонов и Евдокимов вернулись в главную команду «Торпедо»
Как стало известно «СЭ», защитники «Торпедо» Артем Самсонов и Андрей Евдокимов вернулись в главную команду. До этого футболисты выступали в «Торпедо-2» из-за конфликта с бывшим тренером клуба Андреем Талалаевым.
После 20 туров московская команда занимает последнее место в турнирной таблице РПЛ, имея в активе 10 очков.
«Торпедо» объявило об отставке Талалаева с поста главного тренера 22 марта.
Положение команд
Футбол
Хоккей
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Зенит
|20
|15
|3
|2
|53-10
|48
|
2
|Ростов
|20
|12
|5
|3
|36-27
|41
|
3
|Спартак
|20
|12
|4
|4
|45-24
|40
|
4
|Динамо
|20
|10
|5
|5
|36-24
|35
|
5
|ЦСКА
|20
|10
|5
|5
|35-20
|35
|
6
|Ахмат
|20
|10
|2
|8
|31-29
|32
|
7
|Оренбург
|20
|10
|1
|9
|40-40
|31
|
8
|Краснодар
|20
|8
|5
|7
|38-35
|29
|
9
|Сочи
|20
|8
|4
|8
|29-39
|28
|
10
|Урал
|20
|7
|4
|9
|24-31
|25
|
11
|Локомотив
|20
|6
|4
|10
|27-37
|22
|
12
|Кр. Советов
|20
|5
|5
|10
|20-31
|20
|
13
|Пари НН
|20
|5
|4
|11
|23-37
|19
|
14
|Факел
|20
|2
|11
|7
|27-37
|17
|
15
|Химки
|20
|3
|4
|13
|19-41
|13
|
16
|Торпедо
|20
|2
|4
|14
|12-33
|10
Результаты / календарь
1 тур
2 тур
3 тур
4 тур
5 тур
6 тур
7 тур
8 тур
9 тур
10 тур
11 тур
12 тур
13 тур
14 тур
15 тур
16 тур
17 тур
18 тур
19 тур
20 тур
21 тур
22 тур
23 тур
24 тур
25 тур
26 тур
27 тур
28 тур
29 тур
30 тур
|1.04
|14:00
|
Динамо – Сочи
|- : -
|1.04
|14:00
|
Пари НН – Локомотив
|- : -
|1.04
|16:30
|
Спартак – Ахмат
|- : -
|1.04
|19:00
|
Зенит – Урал
|- : -
|2.04
|14:00
|
Кр. Советов – Оренбург
|- : -
|2.04
|14:00
|
Химки – Краснодар
|- : -
|2.04
|16:30
|
Факел – ЦСКА
|- : -
|2.04
|19:00
|
Ростов – Торпедо
|- : -
Лидеры
Бомбардиры
Ассистенты
ЖК
|Г
|
|
Квинси Промес
Спартак
|16
|
|
Филипе Силва Малком
Зенит
|16
|
|
Владимир Писарский
Крылья Советов
|14
|П
|
|
Эдуард Сперцян
Краснодар
|9
|
|
Александр Соболев
Спартак
|8
|
|
Максим Глушенков
Крылья Советов, Локомотив
|7
|И
|К
|Ж
|
|
Максим Ненахов
Локомотив
|10
|1
|1
|
|
Илья Кутепов
Торпедо М
|8
|1
|4
|
|
Дмитрий Баринов
Локомотив
|18
|1
|4
Новости