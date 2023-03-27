Отстраненные Талалаевым защитники Самсонов и Евдокимов вернулись в главную команду «Торпедо»

Как стало известно «СЭ», защитники «Торпедо» Артем Самсонов и Андрей Евдокимов вернулись в главную команду. До этого футболисты выступали в «Торпедо-2» из-за конфликта с бывшим тренером клуба Андреем Талалаевым.

После 20 туров московская команда занимает последнее место в турнирной таблице РПЛ, имея в активе 10 очков.

«Торпедо» объявило об отставке Талалаева с поста главного тренера 22 марта.