«Торпедо» объявило об уходе тренеров из штаба Талалаева
Тренеры Юрий Нагайцев, Евгений Княжев, Серджио Джовани и Антон Мельниченко покидают «Торпедо», сообщается на официальном сайте клуба.
Контракты со специалистами расторгнуты по соглашению сторон. Все они работали в штабе Андрея Талалаева, об уходе которого «Торпедо» объявило 22 марта.
После 20 туров москвичи с 8 очками занимают последнее место в турнирной таблице РПЛ. В ближайшем матче черно-белые в гостях сыграют против «Ростова». Игра пройдет 2 апреля.
Источник: https://torpedo.ru/news/44935/
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|Зенит
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|3
|2
|53-10
|48
|
2
|Ростов
|20
|12
|5
|3
|36-27
|41
|
3
|Спартак
|20
|12
|4
|4
|45-24
|40
|
4
|Динамо
|20
|10
|5
|5
|36-24
|35
|
5
|ЦСКА
|20
|10
|5
|5
|35-20
|35
|
6
|Ахмат
|20
|10
|2
|8
|31-29
|32
|
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|20
|10
|1
|9
|40-40
|31
|
8
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|20
|8
|5
|7
|38-35
|29
|
9
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|20
|8
|4
|8
|29-39
|28
|
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|4
|9
|24-31
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|
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|20
|6
|4
|10
|27-37
|22
|
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|20
|5
|5
|10
|20-31
|20
|
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|20
|5
|4
|11
|23-37
|19
|
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|Факел
|20
|2
|11
|7
|27-37
|17
|
15
|Химки
|20
|3
|4
|13
|19-41
|13
|
16
|Торпедо
|20
|2
|4
|14
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|10
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27 тур
28 тур
29 тур
30 тур
|1.04
|14:00
|
Динамо – Сочи
|- : -
|1.04
|14:00
|
Пари НН – Локомотив
|- : -
|1.04
|16:30
|
Спартак – Ахмат
|- : -
|1.04
|19:00
|
Зенит – Урал
|- : -
|2.04
|14:00
|
Кр. Советов – Оренбург
|- : -
|2.04
|14:00
|
Химки – Краснодар
|- : -
|2.04
|16:30
|
Факел – ЦСКА
|- : -
|2.04
|19:00
|
Ростов – Торпедо
|- : -
Лидеры
Бомбардиры
Ассистенты
ЖК
|Г
|
|
Квинси Промес
Спартак
|16
|
|
Филипе Силва Малком
Зенит
|16
|
|
Владимир Писарский
Крылья Советов
|14
|П
|
|
Эдуард Сперцян
Краснодар
|9
|
|
Александр Соболев
Спартак
|8
|
|
Максим Глушенков
Крылья Советов, Локомотив
|7
|И
|К
|Ж
|
|
Максим Ненахов
Локомотив
|10
|1
|1
|
|
Илья Кутепов
Торпедо М
|8
|1
|4
|
|
Дмитрий Баринов
Локомотив
|18
|1
|4
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