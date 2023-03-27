«Торпедо» объявило об уходе тренеров из штаба Талалаева

Тренеры Юрий Нагайцев, Евгений Княжев, Серджио Джовани и Антон Мельниченко покидают «Торпедо», сообщается на официальном сайте клуба.

Контракты со специалистами расторгнуты по соглашению сторон. Все они работали в штабе Андрея Талалаева, об уходе которого «Торпедо» объявило 22 марта.

После 20 туров москвичи с 8 очками занимают последнее место в турнирной таблице РПЛ. В ближайшем матче черно-белые в гостях сыграют против «Ростова». Игра пройдет 2 апреля.