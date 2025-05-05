Отец Гладышева: «Забил, что теперь, сразу в «Зенит»? Нет, нет и еще раз нет»

Отец нападающего «Динамо» Ярослава Гладышева Вадим Гладышев ответил на вопрос «СЭ» о возможном интересе «Зенита» к футболисту.

— Со многими российскими молодыми футболистами, когда они начинают себя проявлять, происходит так, что у «Зенита» появляется к ним интерес. Возможно ли говорить о переходе в какой-то другой клуб в РПЛ или для него есть только «Динамо»?

— Да нет. Я думаю, не стоит сейчас в «Зенит» даже близко переходить. Не настолько он еще проявил себя. Хотя бы показать сезон-два. Забил, что теперь, сразу в «Зенит»? Нет, нет и еще раз нет, — сказал Гладышев-старший «СЭ».

Московское «Динамо» на выезде обыграло «Крылья Советов» в матче 27-го тура РПЛ со счетом 3:1. Гладышев оформил дубль.