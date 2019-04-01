Осман Кадиев: "Адиев будет тренировать "Анжи" не только в этом сезоне, но и в следующем"

Президент "Анжи" Осман Кадиев в комментарии для "СЭ" объяснил, почему он не принял отставку главного тренера команды Магомеда Адиева, который вчера после матча 21-го тура премьер-лиги с "Краснодаром" (0:5) подал в отставку. После 21 тура "Анжи" (18 очков) занимает 14-е место в турнирной таблице РПЛ.

Кадиев добавил, что 41-летний специалист будет работать с махачкалинцами и в следующем сезоне.

– Почему вы не приняли отставку Адиева?

– Потому что он хороший тренер.

– Но, судя по его решению уйти в отставку, у него нет мотивации работать с "Анжи". Не думаете так?

– Это он вам лично сказал?

– Нет, но, когда человека подает в отставку, это о многом говорит. Разве не так?

– Поймите, что любой достойный тренер после 0:5 должен подавать в отставку. Даже если его команда идет на первом месте, он должен подать в отставку. А Адиев, безусловно, человек чести, поступил он правильно.

– То есть Адиев доработает до конца сезона?

– Не только до конца этого, но и в следующем он будет работать с "Анжи", если у него не будет другого достойного предложения.

– Слухи отправляли его в "СКА-Хабаровск". Слышали что-то об этом?

– Нет, не слышал. В Хабаровск он точно не поедет. (Андрей Сизякин)

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