Магомед Адиев: "Я подаю в отставку"

Главный тренер "Анжи" Магомед Адиев после поражения от "Краснодара" (0:5) в матче 21 тура РПЛ объявил, что уходит в отставку, передает из Краснодара корреспондент "СЭ" Екатерина Потапова. Специалист принял команду перед стартом сезона. После 21 матча махачкалинцы занимают 14-е место в таблице с 18 очками.

- Я думаю, здесь комментарии излишни, - отметил Адиев. - "Краснодар" победил заслуженно, был сильнее нас. Мой план на игру не сработал однозначно. Я сказал, что после таких игр главный тренер должен подать в отставку, что я сегодня и сделаю. какой план? Я сказал, надо насытить центральную зону. учитывая то на краях у соперника играют креативные игроки, и за счет количества хавов делать страховки на краях. Но если Вандерсон продавливает двоих...

- Насколько трудности логистики сказались?

-У меня настолько много трудностей, что когда какую-то преодолеваешь, становится еще труднее. Не хочу говорить, это все пыль. Я не тренер дорог или министр путей. Мое сердце принадлежит футболу, я хочу этим заниматься. Я сегодня был не состоятелен как тренер, поэтому подам в отставку. (Екатерина Потапова)