Осинькин о матче со «Спартаком»: «Понимали, что даже при -15 сыграем этот матч»

Главный тренер «Крыльев Советов» Игорь Осинькин рассказал, что у него не было сомнений о переносе матча со «Спартаком» в 18-м туре РПЛ.

Ранее стало известно, что встреча в Москве состоится. Температура воздуха на поле составила -12 градусов.

«Понимали, что даже если было бы -15 или -16 градусов, проще будет сыграть этот матч. Общее командное настроение было таким же. Резко поменять стиль игры невозможно, но мы планируем подойти гибко к подобным условиям», — приводит слова тренера Telegram-канал самарского клуба.

Матч «Спартак» — «Крылья Советов» пройдет 9 декабря в Москве и начнется в 14:00 мск. «СЭ» проведет онлайн трансляцию матча.