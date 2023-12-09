Матч «Спартак» — «Крылья Советов» состоится: температура на стадионе «-12»

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Матч 18-го тура РПЛ между «Спартаком» и «Крыльями Советов» состоится.

Температура воздуха на поле составила -12 градусов.

Матч «Спартак» — «Крылья Советов» пройдет 9 декабря в Москве и начнется в 14:00 мск.