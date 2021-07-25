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Осинькин положительно оценил работу «Крыльев Советов» на трансферном рынке

18:10
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Главный тренер «Крыльев Советов» Игорь Осинькин перед матчем 1-го тура Тинькофф РПЛ против «Ахмата» подчеркнул, что его устраивает работа клуба из Самары на трансферном рынке.

«Надеюсь, что все приобретения, которые мы сделали, это было усиление. Мы не могли брать футболистов только для глубины состава. Мы понимали, что в нашей игре есть моменты, которые нужно обязательно усилить. И селекция соответствует этим требованиям», — приводит слова Осинькина Twitter самарцев.

Крылья Советов — Ахмат

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Иван Шитик все материалы автора

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