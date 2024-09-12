Осинькин объяснил, зачем «Крылья» пригласили Песьякова

Главный тренер «Крыльев Советов» Игорь Осинькин в интервью «СЭ» прокомментировал игру вратаря команды Сергея Песьякова.

— Почему решили пригласить в «Крылья» Песьякова? Прежде всего из-за его игры ногами?

— Сергей — довольно стабильный вратарь. В организации нашей игры очень важна роль голкипера и его умение играть ногами. Песьяков и в человеческом плане нам подходит. Он по своей натуре лидер. Обязательно нам поможет. Да уже помогает, — сказал Осинькин «СЭ».

После 7 туров «Крылья Советов» с 6 очками занимают десятое место в турнирной таблице РПЛ.

Полностью интервью Игоря Осинькина читайте на сайте «СЭ».