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Осинькин: «Сейчас Салтыков не вернется в «Крылья»

Виталий Айрапетов
Корреспондент отдела футбола
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Главный тренер «Крыльев Советов» Игорь Осинькин в интервью «СЭ» заявил, что полузащитник Никита Салтыков еще поборется за место в составе «Локомотива».

— За Салтыкова обидно? Никита провел за «Локо» в РПЛ в этом сезоне суммарно 23 минуты. Не поторопился ли он с переездом в столицу?

— Никита — еще совсем молодой футболист и не может быть очень стабильным. Да, пока играет слишком мало в «Локо». Но это не значит, что должен опустить руки и перестать доказывать свою состоятельность. Его время обязательно придет. У него хороший, правильный характер, Салтыков готов сражаться. Он сможет конкурировать со многими игроками его амплуа в составе железнодорожников.

— Но ведь «Локо» взял еще одного игрока на позицию Салтыкова — Севикяна.

— Не уверен, что на его позицию. Мне кажется, в Севикяне видят либо «десятку», либо правого нападающего.

— А есть вариант, при котором Салтыков до конца сезона уйдет в аренду «Крылья»?

— Скорее всего, нет. Мы в этой позиции укомплектованы. У нас есть Ежов, Гарре, Дмитриев, арендованный у «Спартака», и Ороско. Плюс молодые ребята — тот же Бабаев из «Динамо».

Мы с удовольствием бы вернули Никиту, но все должно происходить вовремя. Может быть, такой вариант будет более реальным зимой или следующим летом. У меня и у клуба с Никитой теплые отношения. Уверен, что в определенной ситуации можем быть друг другу полезными.

Если бы разговор об аренде Салтыкова возник в июне или июле, я бы с радостью его вернул. Но сейчас у нас уже есть футболисты на эту позицию, — сказал Осинькин «СЭ».

После 7 туров «Крылья Советов» с 6 очками занимают десятое место в турнирной таблице РПЛ.

Полностью интервью Игоря Осинькина читайте на сайте «СЭ».

Футбол
РПЛ
ФК Крылья Советов (Самара)
ФК Локомотив (Москва)
Игорь Осинькин
Никита Салтыков
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